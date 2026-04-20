2,9 трлн тенге нарушений выявили аудиторы Казахстана в 2025 году

Высшая аудиторская палата Казахстана существенно нарастила масштабы и эффективность государственного аудита. В 2025 году проведено 32 проверки с охватом 74 трлн тенге, выявлено нарушений на 2,9 трлн тенге, из которых уже возмещено порядка 368 млрд, сообщает BAQ.KZ.

В ВАП отмечают, что объекты для аудита отбираются на основе анализа больших массивов данных. Такой подход позволяет сосредоточиться на наиболее уязвимых сферах, где риск нарушений выше.

В последние годы эта модель получила развитие благодаря автоматизации и внедрению цифровых решений.

«В 2023 году ВАП было проведено 20 госаудитов с охватом 19,5 трлн тенге. По итогам выявлено нарушений на 522 млрд тенге, в том числе финансовых нарушений – 69,8 млрд тенге, из которых на сегодня восстановлено 28,9 млрд тенге», - следует из данных.

Уже в 2025 году масштабы работы значительно выросли.

«Количество проверок увеличилось до 32, а объём охваченных средств достиг 74 трлн тенге. Выявлено нарушений на 2,9 трлн тенге, в том числе финансовых – 672 млрд тенге, из которых восстановлено порядка 368 млрд тенге», - сообщают в ВАП.

Только за 2025 год к дисциплинарной ответственности привлечены 404 должностных лица, к административной - 293 физических и юридических лица.

По 44 фактам материалы направлены в правоохранительные органы.

Кроме того, вынесено 1,4 тысячи пунктов предписаний государственным органам и подготовлены 132 рекомендации Правительству.

В целом за последние пять лет благодаря работе аудиторов в бюджет возвращено около 1 трлн тенге.

Также материалы по 152 фактам нарушений были переданы в правоохранительные органы.

В ВАП подчёркивают, что дальнейшая цифровизация позволит усилить контроль за бюджетными средствами и повысить точность аудиторских проверок.