293 домов отдыха функционируют в Карагандинской области
На побережье Балхаша развивается туристская инфраструктура.
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В Карагандинской области продолжается работа по развитию туристской инфраструктуры и созданию комфортных условий для отдыхающих. Особое внимание уделяется обустройству побережья озера Балхаш — одного из ключевых туристских направлений региона.
Одним из объектов туристской инфраструктуры на побережье является комплекс отдыха PREMIUM VILLA BALKHASH.
Здесь созданы условия для размещения туристов, семейного отдыха и проведения различных мероприятий.
В настоящее время в Карагандинской области функционируют 293 объекта размещения, из которых 103 расположены в Балхашской курортной зоне.
По итогам 2025 года объекты размещения области обслужили 444 187 посетителей. Из них 182,9 тыс. человек приходится на Балхашскую курортную зону.
В первом полугодии 2026 года услугами объектов размещения региона воспользовались 191 022 человека, в том числе 72 861 — в Балхашской курортной зоне.
Развитие туристских объектов на побережье Балхаша способствует более эффективному использованию туристского потенциала региона, расширению спектра услуг и созданию дополнительных условий для развития внутреннего туризма.
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