3 человека задохнулись во время празднования футбольной победы в Мехико

В столице Мексики во время массовых празднований после победы сборной по футболу над Эквадором произошла трагедия. В давке погибли три человека – 19-летняя девушка, 44-летний мужчина и 48-летняя женщина.

По данным городских служб здравоохранения, все трое скончались от удушья.

После победы мексиканской сборной со счётом 2:0 на улицы города вышли более миллиона человек. Больше всего людей собралось в центре города, в районе Колонны Независимости и на проспекте Пасео-де-ла-Реформа.

Экстренные службы сообщили, что нескольким людям стало плохо прямо в толпе. Их нашли без сознания и оказали первую помощь, после чего доставили в больницы. Позже стало известно, что трое пострадавших умерли.

Мэр Мехико Клара Бругада выразила соболезнования семьям погибших и призвала жителей города быть осторожными во время массовых мероприятий и праздновать безопасно.

По данным властей, всего на улицы вышло более миллиона человек. Из-за огромного скопления людей в городе работали спасатели и медики, которые помогали пострадавшим на месте.

Отметим, что победа над Эквадором стала важной для сборной Мексики – это первый успех команды в плей-офф чемпионата мира с 1986 года.