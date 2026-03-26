  • Главная
  • Новости
  • 3 детей с родителями спасли на дороге в Акмолинской области

3 детей с родителями спасли на дороге в Акмолинской области

Людей эвакуировали и доставили в ближайший пункт обогрева.

Сегодня 2026, 22:47
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Кадр из видео Сегодня 2026, 22:47
Сегодня 2026, 22:47
Фото: Кадр из видео

Четверо человек, среди которых трое детей, оказались в затруднительном положении на дороге «Коргалжын – Баршын» в Акмолинской области, передает BAQ.kz.

Их легковой автомобиль сломался недалеко от села Ушсарт, и самостоятельно продолжить путь пассажиры не могли.

На помощь пришли спасатели МЧС. Людей эвакуировали и доставили в ближайший пункт обогрева в селе Коргалжын. К счастью, никто не пострадал и медицинская помощь не потребовалась.

Самое читаемое

Наверх