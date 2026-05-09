Трое казахстанских дзюдоистов вышли в финал Qazaqstan Barysy Grand Slam

Министерство туризма и спорта РК
Фото: Министерство туризма и спорта РК

В столичном Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова в рамках дневной сессии турнира Qazaqstan Barysy Grand Slam прошли схватки у мужчин в весовых категориях до 73 и 81 кг, а также у женщин до 63 и 70 кг, передает BAQ.KZ.

По итогам соревнований трое представителей Казахстана получили шанс побороться за медали в финале.

Финал
До 81 кг
Жалгас Кайролла - Петру Пеливан (Молдова)

Схватки за бронзовую медаль

До 73 кг

Ансарбек Гайнуллин - Влад Митру (Молдова)

До 81 кг
Досхан Жолжаксынов - Давид Лима (Бразилия)

