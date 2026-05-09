Двоих мужчин унесло от берега на Астанинском водохранилище

В поселке Аршалы Акмолинской области на Астанинском водохранилище двое мужчин 1997 и 1998 года рождения, находясь на доске для серфинга, из-за сильного порывистого ветра не смогли самостоятельно вернуться на берег и обратились за помощью по номеру 112, передает BAQ.KZ.

Оперативно прибывшие спасатели обнаружили их в 20 метрах от берега и благополучно доставили на сушу. В медицинской помощи мужчины не нуждались.

МЧС призывает граждан соблюдать меры безопасности на водоемах.