Двоих мужчин унесло от берега на Астанинском водохранилище
Вчера 2026, 23:34
Фото: Pixabay.com
В поселке Аршалы Акмолинской области на Астанинском водохранилище двое мужчин 1997 и 1998 года рождения, находясь на доске для серфинга, из-за сильного порывистого ветра не смогли самостоятельно вернуться на берег и обратились за помощью по номеру 112, передает BAQ.KZ.
Оперативно прибывшие спасатели обнаружили их в 20 метрах от берега и благополучно доставили на сушу. В медицинской помощи мужчины не нуждались.
МЧС призывает граждан соблюдать меры безопасности на водоемах.
