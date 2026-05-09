Женщина провалилась в глубокий колодец в Туркестане
Колодец глубиной около 12 метров был наполнен водой.
Сегодня 2026, 16:11
Фото: Pixabay.com
В городе Туркестан на улице Юсупова на территории частного жилого дома при неизвестных обстоятельствах в колодец с водой глубиной около 12 метров упала женщина 1976 года рождения, передает BAQ.KZ.
Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно провели спасательные работы, извлекли пострадавшую из колодца и передали бригаде скорой медицинской помощи.
