3 экопарка появятся в Восточном Казахстане

В Восточно-Казахстанской области появятся три экологических парка. Вопросы благоустройства и озеленения рассмотрели на совещании под председательством советника Президента РК Бакытжана Сапиева, передает BAQ.kz.

О ходе реализации поручений Главы государства доложил аким региона Нурымбет Сактаганов.

Проекты предусматривают создание экопарков в разных районах области. В Усть-Каменогорске появится «Берёзовая роща» площадью 21,4 га, в Уланском районе — «Жасыл аймақ» (25 га), в Глубоковском районе — «Горная Ульбинка» (40 га).

Общая стоимость проектов составляет 450 млн тенге. Финансирование предусмотрено из местного бюджета.

Отмечается, что экопарки станут современными общественными пространствами, направленными на развитие зелёных зон, повышение экологической культуры и создание комфортной среды для жителей.