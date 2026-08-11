3 лесных пожара произошли в Акмолинской области 11 августа
Граждан, находящихся на природе, призвали соблюдать правила пожарной безопасности.
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Три лесных пожара зарегистрировали 11 августа в Казахстане. Все возгорания произошли на территории Акмолинской области, сообщает Министерство экологии и природных ресурсов РК.
Очаги пожаров обнаружили в ходе авиационного патрулирования сотрудники РГКП «Казавиалесоохрана», а также с помощью системы раннего обнаружения лесных возгораний.
Для тушения были задействованы сотрудники государственных лесохозяйственных учреждений, авиадесантники и вертолет «Казавиалесоохраны», оснащенный водосливным устройством.
Благодаря своевременному обнаружению пожаров и оперативному направлению сил к местам возгораний все три очага удалось быстро локализовать и полностью ликвидировать.
В Министерстве экологии напомнили, что в период жаркой погоды сохраняется высокий риск возникновения лесных пожаров.
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