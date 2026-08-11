3 лесных пожара произошли в Акмолинской области 11 августа

Три лесных пожара зарегистрировали 11 августа в Казахстане. Все возгорания произошли на территории Акмолинской области, сообщает Министерство экологии и природных ресурсов РК.

Очаги пожаров обнаружили в ходе авиационного патрулирования сотрудники РГКП «Казавиалесоохрана», а также с помощью системы раннего обнаружения лесных возгораний.

Для тушения были задействованы сотрудники государственных лесохозяйственных учреждений, авиадесантники и вертолет «Казавиалесоохраны», оснащенный водосливным устройством.

Благодаря своевременному обнаружению пожаров и оперативному направлению сил к местам возгораний все три очага удалось быстро локализовать и полностью ликвидировать.

В Министерстве экологии напомнили, что в период жаркой погоды сохраняется высокий риск возникновения лесных пожаров.