85,7% опрошенных казахстанцев заявили, что доверяют Президенту Касым-Жомарту Токаеву. Такие результаты показало социологическое исследование Института Демократии, проведенное с 20 июля по 6 августа 2026 года.

Сколько человек приняли участие

Опрос проводился за счет средств Института Демократии. В исследовании приняли участие 8 тысяч респондентов старше 18 лет из 17 областей и трех городов республиканского значения – Астаны, Алматы и Шымкента.

Кто больше всего доверяет Президенту

Самый высокий уровень доверия зафиксирован среди молодых казахстанцев в возрасте от 18 до 29 лет. О доверии к Президенту заявили 90,1% представителей этой возрастной группы, если учитывать ответы «да» и «скорее да».

Также уровень доверия связан с образованием респондентов. Среди граждан с более низким уровнем образования показатель составил 81,8%, тогда как среди людей с высшим образованием – 89,7%.

При этом, согласно исследованию, существенной разницы в отношении к Президенту между мужчинами и женщинами, а также городскими и сельскими жителями не выявлено.

Поддерживают ли казахстанцы курс страны

Согласно результатам опроса, 81,5% участников считают, что Казахстан развивается в правильном направлении.

Наиболее высокий показатель также отмечен среди молодежи 18-29 лет – 85,4%.

С увеличением возраста доля респондентов, положительно оценивающих направление развития страны, постепенно снижается. Однако даже среди граждан старше 60 лет она остается на уровне 76,9%.

Как влияет образование

Наиболее высокий уровень поддержки курса страны зафиксирован среди граждан с высшим образованием – 86%.

Авторы исследования отмечают, что возраст и уровень образования являются основными факторами, которые влияют на различия в показателях доверия Президенту и оценки развития страны.

Кто наиболее позитивно оценивает ситуацию

По данным исследования, наиболее оптимистично социально-политическое развитие страны оценивают молодые казахстанцы и граждане с высшим образованием. При этом пол и место проживания, согласно результатам опроса, не оказывают существенного влияния на эти показатели.

В Институте Демократии считают, что высокий уровень доверия среди молодежи может свидетельствовать о ее большей вовлеченности в общественно-политическую повестку и интересе к дальнейшим изменениям в стране.

Авторы исследования также связывают высокий уровень образования респондентов, поддерживающих текущий курс, с тем, что отношение к реформам может основываться не только на эмоциональном восприятии, но и на оценке происходящих изменений.

В целом результаты опроса показывают сочетание высокого уровня доверия к Президенту и положительной оценки направления развития страны среди опрошенных граждан.