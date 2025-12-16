3 тысячи беременных женщин получили помощь по программе "Аналар саулығы"
На данный момент открыты пансионаты для беременных в 15 областях.
Министерство здравоохранения усиливает меры по охране здоровья матери и ребенка, расширяется доступность профилактических и специализированных услуг для женщин, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на министерство дравоохранения.
Программа "Аналар саулығы" улучшила доступ к обследованию и оздоровлению женщин на этапе планирования беременности. Всего доступно 12 видов бесплатных исследований. Охват прегравидарной подготовкой вырос на 23% и составил 46,1%. На 10% увеличилось число женщин, вставших на учет на ранних сроках.
В рамках программы "Салауатты Ана" открываются пансионаты для заблаговременной госпитализации беременных группы высокого риска, после осложненных родов, из отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктов. На данный момент открыты пансионаты в 15 областях, где помощь получили 3 тысячи беременных.
Восстановлена деятельность "Женских консультаций" для оказания комплексной помощи беременным на уровне поликлиники.
В целях повышения доступности высокотехнологичной помощи в 22 областных перинатальных центрах созданы Центры охраны плода с возможностью оперативного направления беременных на специализированные обследования и лечения.
