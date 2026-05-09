Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад в Москве

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад по случаю 81-й годовщины Великой Победы на Красной площади в Москве, передает BAQ.KZ.

Также Президент посетил военный парад по случаю 81-й годовщины Великой Победы на Красной площади в Москве.

Наряду с Касым-Жомартом Токаевым и Президентом России Владимиром Путиным в торжественных мероприятиях участвовали Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Король Малайзии Султан Ибрагим, Президент Лаоса Тхонглун Сисулит и другие.