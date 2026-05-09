Тематические поезда ко Дню Победы запустили в Казахстане

В День Победы с перронов железнодорожных вокзалов Астаны отправились тематически оформленные поезда — Тальго №9/10 «Астана – Алматы», №85/86 «Астана-Шымкент», электропоезда №6803/6804 «Астана – Атбасар», №7502/7501 «Астана – Павлодар», №7507/7508 «Астана – Кокшетау». Данные составы посвящены 81-летию Великой Победы и бессмертному подвигу казахстанских героев в годы Великой Отечественной войны, передает BAQ.KZ со ссылкой на КТЖ.

На вагонах размещены портреты легендарных личностей — Бауыржана Момышұлы, Рақымжана Қошқарбаева, Әлии Молдағұловой, Мәншүк Мәметовой, Хиуаз Доспановой, Нүркена Әбдірова, Төлеуғали Әбдібекова, Сағадата Нұрмағамбетова, Қасыма Қайсенова, Мәліка Ғабдуллина и Талғата Бигельдинова — участников войны, вписавших свои имена в историю.

Первые пассажиры встретили отправку поездов с энтузиазмом и интересом — многие фотографировались на фоне тематически оформленных вагонов, разделяя атмосферу праздника.

Национальный перевозчик традиционно реализует подобные инициативы, ежегодно украшая поезда к государственным и национальным праздникам. Это не только способствует сохранению исторической памяти, но и дарит пассажирам особую атмосферу в пути.

Оформленные поезда продолжат курсировать до конца мая, позволяя жителям и гостям столицы прикоснуться к истории и отдать дань уважения подвигу героев во время поездки.