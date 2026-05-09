Пенсионерка потеряла крупную сумму и золото в Туркестанской области

В Ордабасинском районе Туркестанской области 81-летняя местная жительница потеряла кошелёк, в котором находились около 150 тысяч тенге и золотые изделия стоимостью почти 1,5 млн тенге, передает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.

После обнаружения пропажи пенсионерка обратилась в полицию.

Как выяснилось, женщина сняла пенсию через терминал, положила деньги в кошелёк и присела отдохнуть на скамейке возле улицы. Позже, отправившись на рынок, она заметила, что кошелька при ней уже нет.

После обращения пенсионерки участковый инспектор полиции Жандос Сапаралы сразу приступил к поискам. Полицейский подробно выяснил обстоятельства произошедшего и изучил записи камер видеонаблюдения.

В ходе проверки удалось установить, что кошелёк выпал возле скамейки, после чего его подобрал неизвестный мужчина. Вскоре участковый установил личность мужчины и нашёл его в соседнем районе.

Оперативными действиями полиции деньги и золотые украшения были полностью возвращены хозяйке.

Пенсионерка поблагодарила полицейского за помощь и выразила ему искреннюю признательность.