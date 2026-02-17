Сотрудники подразделения по противодействию киберпреступности в Шымкенте выявили и заблокировали устойчивый канал, через который интернет-мошенники получали казахстанские SIM-карты для дистанционных преступлений, передает BAQ.KZ.

В результате оперативно-аналитической работы установлены лица, обеспечивавшие злоумышленников абонентскими номерами казахстанских операторов связи. Номера использовались для звонков гражданам, в том числе из-за рубежа.

Первым задержан мужчина, занимавшийся массовой регистрацией SIM-карт и передачей третьим лицам кодов подтверждения из мессенджера WhatsApp, что позволяло мошенникам получать контроль над аккаунтами.

Далее киберполиция выявила второго участника — продавца магазина аксессуаров для мобильных телефонов. Он оформлял дополнительные номера на персональные данные клиентов без их ведома и передавал их участникам схемы.

Всего через канал было активировано свыше 3 тысяч абонентских номеров, которые использовались в интернет-мошенничествах.

Оба подозреваемых находятся под стражей, проводится досудебное расследование.

Полиция напоминает гражданам: участие в подобных схемах является уголовно наказуемым деянием. Не передавайте коды подтверждения из мессенджеров и не оформляйте SIM-карты на своё имя для третьих лиц — это может стать частью преступной схемы.