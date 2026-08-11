В Правительстве назвали монополистов, задерживающих заявки бизнеса
Компании систематически нарушали сроки рассмотрения заявлений предпринимателей.
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Около 3 тысяч заявок предпринимателей находятся на рассмотрении у субъектов естественных монополий более трех месяцев, хотя нормативный срок согласующих процедур составляет пять рабочих дней. Об этом на заседании Правительства сообщил Заместитель Премьер-Министра – Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, передает BAQ.KZ.
По словам министра, несмотря на цифровизацию государственных услуг, предприниматели продолжают сталкиваться с длительным ожиданием при запуске бизнеса и инвестиционных проектов. Особенно остро проблема стоит при получении услуг монополистов.
Они участвуют в процедурах предоставления земельных участков, выдачи технических условий и разрешений на подключение объектов к инженерным сетям.
«Именно здесь систематически нарушаются установленные сроки рассмотрения заявлений. 3 тысячи заявок "зависли" на рассмотрении монополистов более 3 месяцев, тогда как на все согласующие процедуры нормативно отведено 5 рабочих дней», – заявил Жаслан Мадиев.
Мадиев также назвал организации, где зафиксированы проблемы.
«Антилидерами являются "Алматы Су", "Павлодарэнерго", региональные структуры "QazaqGaz Aimaq". Значительная часть монополистов не торопятся работать в цифровом формате», – отметил он.
По его словам, должным образом соответствующая работа сейчас выстроена только в Астане, области Жетысу и Алматинской области.
«Их примеру должны последовать и другие регионы при координации Министерства национальной экономики», – подчеркнул министр.
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