Около 3 тысяч заявок предпринимателей находятся на рассмотрении у субъектов естественных монополий более трех месяцев, хотя нормативный срок согласующих процедур составляет пять рабочих дней. Об этом на заседании Правительства сообщил Заместитель Премьер-Министра – Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, передает BAQ.KZ.

По словам министра, несмотря на цифровизацию государственных услуг, предприниматели продолжают сталкиваться с длительным ожиданием при запуске бизнеса и инвестиционных проектов. Особенно остро проблема стоит при получении услуг монополистов.

Они участвуют в процедурах предоставления земельных участков, выдачи технических условий и разрешений на подключение объектов к инженерным сетям.

«Именно здесь систематически нарушаются установленные сроки рассмотрения заявлений. 3 тысячи заявок "зависли" на рассмотрении монополистов более 3 месяцев, тогда как на все согласующие процедуры нормативно отведено 5 рабочих дней», – заявил Жаслан Мадиев.

Мадиев также назвал организации, где зафиксированы проблемы.

«Антилидерами являются "Алматы Су", "Павлодарэнерго", региональные структуры "QazaqGaz Aimaq". Значительная часть монополистов не торопятся работать в цифровом формате», – отметил он.

По его словам, должным образом соответствующая работа сейчас выстроена только в Астане, области Жетысу и Алматинской области.