Фото: Комитет по делам спорта и физкультуры РК

В китайском городе Тяньцзинь завершился XII чемпионат Азии по лёгкой атлетике в помещении. В решающий день соревнований копилка национальной сборной пополнилась ещё тремя медалями, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Комитета по делам спорта и физкультуры РК, в итоге команда завоевала на нынешнем континентальном первенстве 7 наград – 3 золотые, 1 серебряную, 3 бронзовые.

Призёрами стали:

Золото – Женская эстафета (4×400 метров) - Аделина Земс, Мария Шувалова, Анна Шумило, Кристина Кондрашова

Золото – Бег на 3000 метров - Нора Джеруто Тануи

Золото – Семиборье - Алина Чистякова

Серебро – Прыжки в высоту - Надежда Дубовицкая

Бронза – Тройной прыжок - Мария Ефремова

Бронза – Бег на 1500 метров - Нора Джеруто Тануи

Бронза – Мужская эстафета (4×400 метров) - Мәди Токенов, Эльнор Мухитдинов, Андрей Соколов, Вячеслав Земс.

Стоит отметить, на соревнованиях медали завоевали представители 11 стран. В общекомандном зачёте Казахстан занял 4-е место.

Общекомандный зачёт:

1. Китай (10 "золото", 11 "серебро", 13 "бронза")

2. Катар (4 "золота")

3. Япония (3 золота, 6 "серебра", 2 "бронзы")

4. Казахстан (3 "золота", 1 "серебро", 3 "бронзы")

Ранее чемпионат Азии по лёгкой атлетике в помещении проходил в 2024 году в Тегеране (Иран), где Казахстан занял 3-е место в общекомандном зачёте.