3 "золота", 1 "серебро" и 3 "бронзы": итоги ЧА по легкой атлетике
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В китайском городе Тяньцзинь завершился XII чемпионат Азии по лёгкой атлетике в помещении. В решающий день соревнований копилка национальной сборной пополнилась ещё тремя медалями, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Комитета по делам спорта и физкультуры РК, в итоге команда завоевала на нынешнем континентальном первенстве 7 наград – 3 золотые, 1 серебряную, 3 бронзовые.
Призёрами стали:
Золото – Женская эстафета (4×400 метров) - Аделина Земс, Мария Шувалова, Анна Шумило, Кристина Кондрашова
Золото – Бег на 3000 метров - Нора Джеруто Тануи
Золото – Семиборье - Алина Чистякова
Серебро – Прыжки в высоту - Надежда Дубовицкая
Бронза – Тройной прыжок - Мария Ефремова
Бронза – Бег на 1500 метров - Нора Джеруто Тануи
Бронза – Мужская эстафета (4×400 метров) - Мәди Токенов, Эльнор Мухитдинов, Андрей Соколов, Вячеслав Земс.
Стоит отметить, на соревнованиях медали завоевали представители 11 стран. В общекомандном зачёте Казахстан занял 4-е место.
Общекомандный зачёт:
1. Китай (10 "золото", 11 "серебро", 13 "бронза")
2. Катар (4 "золота")
3. Япония (3 золота, 6 "серебра", 2 "бронзы")
4. Казахстан (3 "золота", 1 "серебро", 3 "бронзы")
Ранее чемпионат Азии по лёгкой атлетике в помещении проходил в 2024 году в Тегеране (Иран), где Казахстан занял 3-е место в общекомандном зачёте.
Самое читаемое
- Как государство поддерживает пенсионеров Казахстана: полный обзор выплат и льгот
- Российских стримеров арестовали на 15 суток в Алматы
- Теннисисты из Монако обыграли Казахстан на Кубке Дэвиса
- На ярмарке в Усть-Каменогорске реализовано 15 тонн продукции
- Названы суммы выплат казахстанским спортсменам за медали Олимпиады-2026