В ходе торжественного мероприятия, приуроченного к празднованию Наурыза, жителям Алгинсккого района Актюбинской области вручили ключи от квартир, передает BAQ.KZ.

Аким района Асланбек Шуиншалиев поздравил жителей с праздником Наурыз и выразил теплые пожелания новоселам.

По его словам, работа по повышению качества жизни населения в регионе будет продолжена на системной основе.

Новые дома были предоставлены жителям города Алга, а также сел Маржанбулак, Карагаш, Нурбулак, Есет батыр, Ушкудык и Сарыкобда.