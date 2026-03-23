30 актюбинских семей получили новое жилье
Сегодня 2026, 12:11
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: Акимат Актюбинской области
В ходе торжественного мероприятия, приуроченного к празднованию Наурыза, жителям Алгинсккого района Актюбинской области вручили ключи от квартир, передает BAQ.KZ.
Аким района Асланбек Шуиншалиев поздравил жителей с праздником Наурыз и выразил теплые пожелания новоселам.
По его словам, работа по повышению качества жизни населения в регионе будет продолжена на системной основе.
Новые дома были предоставлены жителям города Алга, а также сел Маржанбулак, Карагаш, Нурбулак, Есет батыр, Ушкудык и Сарыкобда.
Стоит отметить, что обеспечение жильем является одним из ключевых направлений социальной политики. Работа по обеспечению граждан жильем в регионе будет поэтапно продолжаться, - отметили в акимате.