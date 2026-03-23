30 актюбинских семей получили новое жилье

Сегодня 2026, 12:11
Акимат Актюбинской области Сегодня 2026, 12:11
Сегодня 2026, 12:11
Фото: Акимат Актюбинской области

В ходе торжественного мероприятия, приуроченного к празднованию Наурыза, жителям Алгинсккого района Актюбинской области вручили ключи от квартир, передает BAQ.KZ

Аким района Асланбек Шуиншалиев поздравил жителей с праздником Наурыз и выразил теплые пожелания новоселам. 

По его словам, работа по повышению качества жизни населения в регионе будет продолжена на системной основе.

Новые дома были предоставлены жителям города Алга, а также сел Маржанбулак, Карагаш, Нурбулак, Есет батыр, Ушкудык и Сарыкобда. 

Стоит отметить, что обеспечение жильем является одним из ключевых направлений социальной политики. Работа по обеспечению граждан жильем в регионе будет поэтапно продолжаться, - отметили в акимате.

