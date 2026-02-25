30 человек погибли в Бразилии из-за ливней
Число погибших в результате ливней, обрушившихся на штат Минас-Жерайс в Бразилии, достигло 30, передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА.
Еще 39 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN Brasil.
Проливные дожди вызвали в штате наводнения и оползни. Наибольшие повреждения произошли в городах Жуис-ди-Фора и Уба. Около 440 человек остались без крова. При этом из-под завалов разрушенных зданий удалось спасти 13 жителей.
В общей сложности были спасены 208 пострадавших, им уже оказывают необходимую медицинскую помощь.
Ранее вице-президент Бразилии Жералду Алкмин отметил, что власти республики задействовали вооруженные силы, включая вертолеты и военную технику, для поиска и оказания помощи пострадавшим.
По информации портала Metrópoles, оставшимся без крова жителям будет оказана первоначальная финансовая помощь в размере 800 бразильских реалов (около $155). Средства будут направлены местным властям для закупки матрасов, одежды и продуктов питания.
