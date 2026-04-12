Не менее 30 человек погибли в результате давки, произошедшей вблизи старинной цитадели Лаферьер в сельской местности на севере Гаити, передает BAQ.KZ со ссылкой на местную газету Le Nouvelliste.

Как сообщил руководитель департамента гражданской обороны Северного департамента страны Жан Анри Пети, одна из самых знаменитых достопримечательностей карибского государства - крепость Лаферьер, возведенная в начале XIX столетия, - оказалась переполнена посетителями по случаю национальных праздничных мероприятий.

Огромное количество собравшихся людей спровоцировало давку, жертвами которой, по предварительным подсчетам, стали 30 человек.

Представители местных властей заявили о начале расследования произошедшего и допускают, что число погибших может возрасти.