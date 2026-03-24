30 человек задержали в Иране по подозрению в передаче данных США и Израилю

24 задержанных передавали американской и израильской стороне координаты военных.

Сегодня 2026, 18:33
Фото: Pixabay.com

Иранские власти сообщили о задержании 30 человек в провинциях Хамадан, Лурестан и Керман по подозрению в передаче информации израильским и американским спецслужбам, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство разведки страны.

Отмечается, что 24 задержанных передавали американской и израильской стороне координаты военных, правоохранительных и силовых объектов, а также местонахождение охранников и военной техники в провинции Хамадан.

Четверо собирали информацию в провинции Лурестан, еще двое, выдавая себя за семейную пару, пытались переправить оружие в провинции Керман.

