В Год рабочих профессий в Казахстане стартовала масштабная реформа системы технического и профессионального образования. Первые 30 колледжей переходят на корпоративную модель управления. Об этом сообщил директор Департамента технического и профессионального образования Министерства просвещения РК Асет Муханбетов на брифинге в СЦК, передает BAQ.KZ.

Новый подход направлен на повышение прозрачности и эффективности деятельности колледжей, а также на расширение их финансовой самостоятельности. Для системы ТиПО разработана Методика дифференцированного подушевого финансирования, предусматривающая стимулирующие надбавки.

С 2025–2026 учебного года среднее подушевое финансирование на одного студента увеличится с 437 тысяч тенге до 912 тысяч тенге.

"Колледжи будут распределены на лиги, где каждая категория предусматривает разные подходы к управлению и стимулированию. Оценка будет проводиться через Информационную систему, которая обеспечит автоматизированный сбор данных и распределение колледжей по итоговым баллам", — отметил Асет Муханбетов.

Одним из ключевых приоритетов реформы стало повышение кадрового потенциала. В рамках проекта "1000 лидеров изменений в образовании" обучение прошли 50 новых директоров колледжей. Для преподавателей внедряется система наставничества и производственной практики. В 2025 году курсы повышения квалификации организованы для 5770 педагогов.

Реформа, по словам Муханбетова, должна сформировать новое поколение практико-ориентированных педагогов, способных готовить студентов к вызовам современной экономики.