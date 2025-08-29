В столице прошла научно-практическая конференция "Конституция и государственность: диалог права и будущего", посвящённая 30-летию Основного закона Республики Казахстан. С обстоятельным докладом на мероприятии выступил Президент Касым-Жомарт Токаев, подчеркнув историческую значимость Конституции и её роль в становлении независимого и демократического государства, Депутат Мажилиса Болатбек Алиев, участвовавший в конференции, отметил что реформы Главы государства укрепляют общество и гарантируют верховенство закона, передает BAQ.KZ.

"Конституция определила верный курс на построение демократического, правового и социального государства, где высшими ценностями являются человек, его права и свободы. Последние реформы, включая однократный семилетний срок президентства и запрет родственникам занимать должности в системе госвласти, устраняют предпосылки для монополии власти и обеспечивают обновляемость руководства страны", - сказал Болатбек Алиев.

По словам депутата, изменения 2022 года не только закрепили принципы открытости и участия граждан в принятии значимых решений через всенародный плебисцит, но и способствовали росту гражданской активности, в том числе среди депутатов Мажилиса, избранных по одномандатным округам.

Алиев подчеркнул, что соблюдение закона и порядка является ключевым условием устойчивого развития общества:

"Главное — чтобы каждый гражданин чувствовал себя защищённым законом и умел им пользоваться. Именно это создаёт основу для подлинной справедливости и прогресса".

Депутат отметил, что реформы Президента консолидируют общество и отвечают ожиданиям граждан, формируя условия для зрелых, осознанных решений, от которых зависит будущее Казахстана.