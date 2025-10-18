За этой датой — тысячи судеб, историй мужества, верности и любви. Ведь за каждым спасателем стоит семья — те, кто ждёт, молится и верит, что всё будет хорошо.

Наша героиня — Нургуль Омаргалиева, жена спасателя из Астаны Ардака Омаргалиева, который уже почти двадцать лет служит в пожарной охране: сначала — пожарным, затем — водителем пожарной машины. Они вместе уже больше 15 лет, и за это время пережили немало тревог, смен и бессонных ночей. Но, как говорит Нургуль в интервью BAQ.KZ, "если мужчина нашёл своё призвание, надо не мешать, а помогать".

— Каким был путь Ардака? Как вы его поддерживали в начале карьеры?

— Ардак — человек, который принимает любую проблему легко и с юмором. Он всегда относился к работе с любовью, поэтому профессиональный путь у него складывался хорошо. Сначала он четыре года работал пожарным, потом стал водителем пожарной машины. Это тоже очень ответственная работа — ведь именно от водителя зависит скорость, с которой команда окажется на месте пожара.

Мы поженились в 2008 году, и уже тогда он служил в пожарной части. Я видела, с какой гордостью он носит форму, как уважительно говорит о коллегах. Он любит своё дело, и я стараюсь его в этом поддерживать — ведь человек, который нашёл своё место, становится счастливым и дома, и на службе.

— Каким он приходит домой после смены — усталым, молчаливым или наоборот, жизнерадостным?

— По-разному бывает. Иногда возвращается подавленным, особенно если на выезде было что-то тяжёлое, и тогда может долго рассуждать о пожарной безопасности. А бывает, приходит с улыбкой, будто готов "горы свернуть".

После смены он обычно возвращается утром, когда я уже на работе, но если это выходной, то вместе завтракаем, пьём чай, обсуждаем новости, строим планы. Люблю готовить для него манты или котлеты с гарниром — это его любимое, он ест с удовольствием, как ребёнок.

— Вы когда-нибудь слышали истории о его выездах на пожары или спасательных операциях? Какие особенно запомнились?

— Был случай, который я никогда не забуду. Мы тогда жили в общежитии при пожарной части. Однажды ночью загорелся дом неподалёку. Ардак был не на смене, без формы, просто отдыхал. Но, услышав тревогу, вскочил и побежал помогать — прямо как был, без экипировки.

Я стояла у окна, сердце замирало от тревоги и гордости одновременно. Он не может оставаться в стороне — это у него в крови.

— Что самое трудное в профессии пожарного с вашей точки зрения?

— Наверное, то, что ты никогда не знаешь, с чем столкнёшься. Каждый вызов — это риск. Даже обычное возгорание может обернуться неожиданной опасностью.

Но Ардак старается не показывать тревогу. Он собран, дисциплинирован, и дома не говорит о страхе. Хотя я понимаю, что глубоко внутри каждый пожарный — человек, и ему нелегко.

— Бывает, что спасателей вызывают даже ночью. Как вы справляетесь с тревогой, когда он уходит на вызов?

— Провожаем и молимся, чтобы всё прошло благополучно. Иногда, когда звонок поступает среди ночи, я даже не успеваю проснуться, только слышу, как хлопает дверь. А утром узнаю, что была какая-то сложная ситуация.

Это постоянное чувство — жить между гордостью и беспокойством. Но со временем учишься принимать это как часть жизни.

— Как дети относятся к тому, что папа — спасатель?

— Они очень уважают его. Для них папа — настоящий герой. Младший сын говорит, что тоже хочет быть пожарным, когда вырастет. Ардак всегда старается уделять им внимание, учит ответственности, рассказывает, как важно помогать другим. Иногда вместе ходят в часть, смотрят технику, сирены — дети в восторге!

— В этом году МЧС исполняется 30 лет. Что бы вы хотели пожелать спасателям и их семьям в этот день?

— Прежде всего, сухих рукавов! Это у пожарных как талисман — чтобы меньше было вызовов, а значит, больше спокойных дней. И, конечно, хочу пожелать достойной зарплаты — ведь работа спасателя требует мужества, самоотдачи и огромной ответственности. Пусть в каждой части царит взаимопонимание и уважение, а дома их ждут любящие семьи.

— Есть ли у вас особенные моменты гордости, когда вы осознавали, что живёте рядом с настоящим героем?

— Для меня Ардак всегда герой.

Любой мужчина — герой своего времени, особенно если он семьянин. А когда он ещё и спасает жизни — это двойная гордость.

Я благодарна судьбе за то, что рядом со мной человек, который умеет быть сильным на работе и добрым дома. Пусть таких мужчин будет больше.

История семьи Омаргалиевых — как зеркало множества других семей спасателей. За громким словом "служба" всегда стоят простые человеческие чувства — любовь, тревога, вера, поддержка.

В этот юбилейный день хочется сказать спасибо всем, кто выходит на вызов, не задумываясь о риске, и тем, кто остаётся ждать их дома.

С праздником вас, спасатели Казахстана! Пусть ваши рукава будут сухими, а сердца — горячими от доброты и мужества.