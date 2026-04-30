Знаменитый «Тирамису» в Мангистау защитят от водителей-вандалов: акимат уже готовит изменения

В соцсетях появилось видео, на котором несколько автомобилей проезжают по хрупкому грунту урочища Кызылкуп, известного как «Тирамису». Кадры вызвали возмущение местных жителей, они потребовали установить нарушителей и привлечь их к ответственности.

Инцидент вновь поднял вопрос о том, насколько бережно в Казахстане относятся к уникальным природным объектам и достаточно ли действующих мер для их защиты.

Какие ограничения уже введены для охраны урочища Кызылкуп, как контролируется посещение этой территории и насколько эффективны действующие механизмы - подробнее в материале корреспондента BAQ.KZ.

Под охраной государства?

По данным управления природных ресурсов Мангистауской области, в 2025 году подготовили технико-экономическое обоснование, чтобы взять урочище Кызылкуп под государственную охрану и включить его в состав регионального природного парка «Кызылсай».

3 февраля 2026 года соответствующие изменения были внесены в постановление акимата Мангистауской области. Сейчас урочище Кызылкуп находится на территории природного парка «Кызылсай» и официально охраняется государством.

Основная задача парка - охрана и восстановление редких животных и растений, а также сохранение уникальных ландшафтов и экосистем.

Однако из-за роста числа туристов парку не хватает сотрудников. Из-за этого сложнее контролировать всю территорию, предотвращать нарушения, убирать мусор, проводить разъяснительную работу с посетителями и защищать природные объекты.

Для защиты территории рассматривается внедрение дополнительных мер. Речь идет об ограничении проезда транспорта, маркировке туристических маршрутов, а также возможной установке ограждений и контрольных постов.

В рамках этих планов сейчас готовятся изменения в постановление акимата Мангистауской области от 14 октября 2021 года №239, которым утверждены тарифы на услуги природного парка «Кызылсай». Планируется рассчитать новые тарифы на дополнительные услуги, а также отдельные ставки для туристов, которые посещают территорию пешком или на автомобиле.

Кроме того, в действующий туристический маршрут Жосалы-Бозжыра, утвержденный в 2019 году, планируют включить новые направления - Кызылтуп и Бокты. Это должно помочь упорядочить поток туристов и снизить нагрузку на природные объекты.

В управлении также сообщили, что природный парк «Кызылсай» ежегодно направляет туристическим компаниям информацию о тарифах на специальные услуги.

Также туристов информируют через социальные сети и во время посещения территории. Природоохранные инспекторы на постоянной основе проводят разъяснительную работу: рассказывают о правилах поведения, охране природы, мерах предосторожности и безопасности на природных объектах.

«Дикий туризм»

Депутат актауского городского маслихата, директор НПУ «Эко Мангистау» Кирилл Осин считает, что правовые механизмы для привлечения нарушителей уже есть. В первую очередь речь идет о нормах КоАП РК - за порчу земель и нарушение режима особо охраняемых природных территорий.

По его словам, основную угрозу сегодня представляет «дикий» туризм, когда люди приезжают самостоятельно и игнорируют установленные правила. Поэтому меры ответственности должны быть ощутимыми: не только штрафы, но и расчет экологического ущерба, а в грубых случаях - вплоть до изъятия транспорта.

«Наказание должно быть ощутимым, не только штрафы, но и расчет экологического ущерба, а в грубых случаях вплоть до изъятия транспорта.

И самое важное, фиксация нарушений и доведение дел до конца. Сейчас часто есть реакция, но нет должных последствий», - сказал Кирилл Осин.

Эксперт подчеркивает, что граница между туризмом и сохранением природы проходит там, где территория начинает разрушаться. По его мнению, туризм возможен только при наличии контроля и правил.

Он отмечает, что организованные поездки через туроператоров обычно более дисциплинированны - есть утвержденные маршруты, сопровождение и ответственность. Основной риск, по его словам, создает «дикий» поток туристов, когда люди самостоятельно заезжают на уязвимые участки.

В связи с этим эксперт поддерживает жесткие ограничения для частного транспорта на таких территориях. Оптимальным вариантом он считает регулируемый доступ, четкие маршруты и запрет хаотичного заезда.

Кирилл Осин считает, что уже в течение ближайшего года можно реализовать базовые меры, которые помогут предотвратить подобные нарушения.

В первую очередь, по его мнению, необходимо ограничить въезд транспорта и четко обозначить правила посещения территории. Также важно утвердить туристические маршруты и провести зонирование - определить участки, где допускается проезд, где разрешен только пеший доступ, а где посещение должно быть полностью ограничено.

Кроме того, он предлагает начать обустройство хотя бы минимальной инфраструктуры: установить навигацию, оборудовать смотровые площадки и ограждения в наиболее уязвимых местах.

Параллельно необходимо усилить регулярный контроль, а также наладить работу как с туроператорами, так и с неорганизованным («диким») туризмом. В противном случае, отмечает Осин, ситуация будет только ухудшаться, поскольку восстановление таких природных территорий может занимать десятилетия.