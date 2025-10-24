Какие трансформации Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан прошло за 30 лет, как изменилась работа спасателей, с какими вызовами они сталкиваются сегодня - от пожаров и паводков до международных операций. Рассказываем о проделанной работе, техническом переоснащении МЧС, о спасённых жизнях и настоящем героизме.

С 1995 года МЧС ликвидировало свыше 500 тысяч чрезвычайных ситуаций и спасло жизни почти миллиону человек. Только с начала 2025 года спасателями было совершено более 70 тысяч выездов, спасено 9 тысяч человек, эвакуировано свыше 10 тысяч, и оказана помощь тысячам пострадавших.

За последние годы ведомство прошло масштабную модернизацию: создана собственная авиация, обновлён автопарк на 90 %, внедрены цифровые технологии и построены ситуационные центры по всей стране. Сегодня в рядах МЧС РК служат около 30 тысяч сотрудников, из них 22 тысячи - спасатели.

