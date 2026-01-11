За три десятилетия он прошёл путь от формирования базовых основ государственности до зрелого и профессионального органа, оказывающего прямое влияние на стратегическое развитие страны. Юбилей в 30 лет позволяет не только вспомнить историю законодательной власти, но и оценить её современную роль и перспективы. Подробнее об истории Парламента Казахстана читайте в материале BAQ.KZ.

Начало парламентаризма: Конституция и двухпалатная система

Современный казахстанский Парламент был сформирован в 1995 году после принятия Конституции на республиканском референдуме 30 августа. Именно тогда была закреплена двухпалатная структура законодательной власти — Сенат и Мажилис, работающие на постоянной основе. Конституция определила Парламент как высший представительный орган страны, наделённый исключительным правом принятия законов.

Правовой статус Парламента, порядок его формирования и деятельность депутатов регламентируются Конституцией, Конституционным законом "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов", а также иными нормативными актами. Полномочия Парламента начинаются с открытия первой сессии и прекращаются с началом работы вновь избранного созыва.

Сенат формируется по принципу регионального представительства — по два депутата от каждой области, города республиканского значения и столицы. Дополнительно Президент назначает десять сенаторов, в том числе пятерых по предложению Ассамблеи народа Казахстана. Половина избранных сенаторов обновляется каждые три года, а срок полномочий составляет шесть лет.

Мажилис состоит из 98 депутатов: 69 избираются по партийным спискам по общенациональному округу, 29 — по одномандатным территориальным округам. Срок полномочий депутатов нижней палаты — пять лет. Такая модель сочетает партийное представительство и прямую связь депутатов с избирателями.

Формирование правовой основы государства

Конец 1990-х и начало 2000-х годов стали периодом закладывания фундаментальной законодательной базы. Именно в это время были приняты ключевые кодексы — Гражданский, Уголовный, Налоговый, Земельный, которые определили правила экономических и общественных отношений.

Парламент также утвердил законы, регулирующие государственную службу, судебную систему, деятельность прокуратуры, вопросы местного управления и самоуправления. Этот массив законодательства сыграл решающую роль в переходе Казахстана к рыночной экономике и его интеграции в международное сообщество.

Социальные приоритеты и политическая модернизация

С начала 2000-х годов акценты законодательной деятельности сместились в сторону социальной сферы. Были проведены реформы пенсионной системы, внедрено обязательное социальное страхование, приняты законы, направленные на обновление системы образования и здравоохранения.

Параллельно эволюционировало и политическое законодательство. Изменения в избирательной системе способствовали усилению роли политических партий, формированию парламентских фракций и развитию культуры открытого обсуждения законопроектов.

Конституционные реформы и усиление роли Парламента

Значительный этап в развитии парламентаризма связан с конституционными реформами 2017 и 2022 годов. Они расширили полномочия законодательной власти и усилили контрольные функции Парламента в отношении Правительства. Роль Мажилиса в формировании политической повестки заметно возросла, а часть полномочий была перераспределена от исполнительной власти в пользу представительного органа.

Введение смешанной избирательной системы позволило обновить состав Парламента и обеспечить более широкое представительство различных общественных взглядов и интересов.

Законодательная повестка нового времени

Даже в 2025 году Парламент продолжает активно участвовать в формировании современной правовой базы. Среди значимых инициатив — новый Налоговый кодекс, закон о регулировании искусственного интеллекта, изменения в сфере банковской деятельности и другие нормативные акты, отражающие вызовы цифровой эпохи и экономических трансформаций.

Открытость и диалог с обществом

Сегодня деятельность Парламента всё больше строится на принципах прозрачности и открытости. Законопроекты выносятся на общественное обсуждение, проводятся парламентские слушания, "правительственные часы", активно используются депутатские запросы. Это способствует диалогу между властью и обществом и повышает качество принимаемых решений.

30 лет опыта — фундамент для будущего

За три десятилетия Парламент Казахстана прошёл этапы становления, укрепления и модернизации. Он внёс весомый вклад в укрепление независимости страны, развитие правового государства и утверждение демократических институтов.

Сегодня Парламент — это профессиональный и ответственный орган, играющий ключевую роль в определении направлений государственного развития. В дальнейшем именно он будет оставаться важным инструментом защиты национальных интересов и построения справедливого и устойчивого Казахстана.

Ключевые законы за 30 лет

За годы работы Парламентом были приняты десятки знаковых законов — от Конституции 1995 года до Социального кодекса, закона о масс-медиа и нового Налогового кодекса. Эти документы отражают эволюцию государства и приоритеты каждого исторического этапа.