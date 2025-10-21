Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития установило новые требования к операторам связи для противодействия мошенничеству. С начала 2024 года заблокировать более 30 миллионов подозрительных звонков, сообщил Премьер-министр - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.

"Предусмотрено внедрение биометрической идентификации абонентов, приравнивание фрода к несанкционированному трафику, регламентировано взаимодействие антифрод-систем операторов связи и Национального банка, принимаются правила по ввозу и регистрации GSM-шлюзов, регламентировано количество номеров, регистрируемых на одного абонента.

Принятые меры позволили с начала 2024 года заблокировать более 30 миллионов подозрительных звонков", - сказал министр.

Ранее стало известно, что 4G и 5G расширят покрытие в Казахстане к 2027 году.