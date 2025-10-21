4G и 5G расширят покрытие в Казахстане к 2027 году
Покрытие составит до 75 процентов.
К 2027 году охват технологией 4G достигнет 92% всех населенных пунктов Казахстана, сообщил заместитель Премьер-министр - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.
"На данный момент 84 % сел обеспечены покрытием мобильного интернета. До конца 2027 года, операторами связи будет реализован ряд проектов. В результат чего охват технологией 4G достигнет 92% всех населённых пунктов. Сеть 5G будет развёрнута в 20 городах областного и республиканского значения. Покрытие 5G составит от 60 до 75 % территории этих городов", - сказал Мадиев.
Он также подчеркнул, что до конца 2027 года планируется завершить работы по охвату порядка 40 000 километров автомобильных дорог мобильной связью 4G с привлечением частного инвестора.
