Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание, на котором рассмотрен ход реализации проекта «Долина центров обработки данных» в рамках задач, поставленных Президентом на V заседании Национального курултая, передает BAQ.KZ.

Заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин доложили о проведенной работе с момента запуска проекта в январе в городе Экибастузе Павлодарской области.

На сегодня проект «Долина ЦОДов» по созданию крупнейшего в Центральной Азии кампуса с энергетическим потенциалом до 1 ГВт находится в активной фазе реализации. Правительством обеспечиваются соответствующие инфраструктурные и правовые условия. В частности, выделены земельные участки общей площадью 1,4 тыс. га. Ведется работа по приобретению подстанции для реализации масштабного проекта, а также по разработке дополнительных механизмов господдержки инвесторов и участников проекта.

Важным элементом создаваемой инфраструктуры станет Greenfield-зона для привлечения международных партнеров. Подготовлен мощности до 100 МВт с возможностью дальнейшего масштабирования. Инфраструктура будет соответствовать международному стандарту Tier III с коэффициентом энергоэффективности PUE 1.25.

Для соответствия требованиям крупнейших hyperscale- и BigTech-компаний в области телекоммуникационной инфраструктуры сетевая задержка будет снижена с 80 до 57 миллисекунд – уровня, сопоставимого с ключевыми европейскими центрами обмена трафиком.

В дальнейшем предусмотрено последовательное наращивание вычислительной инфраструктуры, строительство четырех этапов ИИ-ЦОДов по 50 МВт каждый.

В целом запуск «Долины ЦОДов» позволит сформировать в Казахстане региональный центр цифровой инфраструктуры и вычислительных мощностей, привлечь до $30 млрд инвестиций и создать более 500 высококвалифицированных рабочих мест.

По итогам заседания Премьер-министр Олжас Бектенов поручил профильным министерствам и ответственным организациям обеспечить своевременную реализацию всех этапов работ и ускорить принятие необходимых нормативных решений.