В Акмолинской области началась реализация крупного инвестиционного проекта в сфере агропромышленного комплекса. В селе Акмол Целиноградского района построят предприятие по глубокой переработке куриного яйца мощностью до одного миллиона яиц в сутки.

Инициатором проекта выступает ТОО "Kaz Eggs". Общий объем инвестиций составит 30 млрд тенге.

Будущий производственный комплекс разместится на территории села Акмол. Запуск предприятия запланирован на четвертый квартал 2027 года.

Проект предусматривает создание современного производства по глубокой переработке куриного яйца. Такие предприятия позволяют выпускать не только традиционную продукцию, но и различные ингредиенты для пищевой промышленности, кондитерского производства и других отраслей.

Мощность комплекса составит один миллион яиц в сутки, что сделает его одним из крупнейших подобных производств в стране.

Новые рабочие места и инвестиции

После запуска предприятия будет создано 80 новых рабочих мест.

Ожидается, что реализация проекта позволит привлечь значительные инвестиции в экономику региона и расширить переработку сельскохозяйственного сырья внутри страны.

В Министерстве сельского хозяйства отметили, что развитие перерабатывающей промышленности остается одним из ключевых направлений агропромышленного комплекса Казахстана.

Ведомство продолжает поддерживать инвестиционные проекты, направленные на создание современных производств, повышение конкурентоспособности отечественной продукции и укрепление продовольственной безопасности страны.

Строительство нового предприятия в Акмолинской области станет частью этой стратегии и позволит увеличить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью на внутреннем и внешних рынках.