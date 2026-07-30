В Жамбылской области открыли завод по производству сэндвич-панелей

В Жамбылской области на территории специальной экономической зоны «Jibek Joly» запустили новое производственное предприятие ТОО «Arrivo Industry», передает BAQ.KZ.

В церемонии открытия принял участие председатель Комитета по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры Бауыржан Ералы.

Новое предприятие будет выпускать современные сэндвич-панели для строительной отрасли Казахстана. Ожидается, что производство позволит сократить зависимость от импорта и создаст 30 новых рабочих мест.

В ходе рабочей поездки Бауыржан Ералы также встретился с инвесторами СЭЗ «Jibek Joly». Участники обсудили реализацию инвестиционных проектов и совершенствование механизмов защиты прав бизнеса. Во встрече приняли участие прокурор Жамбылской области Жандос Абдибаев, аким Шуского района Бакытжан Жанибеков, представители государственных органов и предпринимательского сообщества.

По словам председателя Комитета, защита прав инвесторов остается одним из приоритетов органов прокуратуры. Он напомнил, что Генеральный прокурор является Инвестиционным омбудсменом, а Комитет обеспечивает сопровождение инвестиционных проектов.

«Сегодня Комитет сопровождает более 3 300 инвестиционных проектов. На момент его создания их было около 1 900. Только с начала текущего года органами прокуратуры разрешено свыше 450 проблемных вопросов инвесторов. Для нас подобные встречи имеют особое значение. Они позволяют напрямую услышать инвесторов, своевременно выявлять административные барьеры и совместно с государственными органами находить эффективные решения для успешной реализации проектов», – отметил Бауыржан Ералы.

По данным Генеральной прокуратуры, в Жамбылской области органы прокуратуры сопровождают 143 инвестиционных проекта общей стоимостью 5,6 трлн тенге. Из них 75 проектов стоимостью 5,5 трлн тенге входят в Национальный пул, включая 11 проектов, реализуемых по механизму «зеленого коридора».

Прокурор Жамбылской области Жандос Абдибаев сообщил, что в регионе также реализуются 13 проектов с участием иностранных инвесторов общей стоимостью 3,2 трлн тенге.

«За первое полугодие текущего года органами прокуратуры успешно разрешены проблемные вопросы 31 инвестора, общий объем инвестиций которых составляет 948 млрд тенге. Наша задача – обеспечить инвесторам надежную правовую защиту и своевременно устранять административные барьеры, препятствующие реализации проектов», – подчеркнул он.

По информации Генеральной прокуратуры, подобные рабочие визиты в регионы являются частью системной работы по сопровождению инвестиционных проектов и совершенствованию механизмов защиты прав инвесторов.