Парк АО "Пассажирские перевозки" пополнился 30 новыми пассажирскими вагонами, произведенными на заводе в Петропавловске. Современные вагоны начали курсировать по маршруту №7/8 Алматы-2 – Саратов, обеспечивая пассажиров комфортом и улучшенными условиями перевозки, передает BAQ.kz.

"Каждый состав поезда включает 10 вагонов: пять купейных и пять плацкартных, рассчитанных на перевозку более 400 пассажиров в одном направлении. Поезд курсирует по четным дням: отправление со станции Алматы в 20:00, прибытие на станцию Саратов — через день в 10:10 по времени РФ. Обратный рейс из Саратова - в 14:55, прибытие на станцию Алматы — через день в 06:54 по времени РК", - отметили в АО "Пассажирские перевозки".

Вагоны построены с учетом современных мировых требований к дизайну, безопасности, надежности и комфорту. В купе оборудованы эргономичные спальные места, индивидуальные светодиодные светильники, USB-порты и сетевые розетки.

Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены специальные купе и места для колясок, а также кнопка вызова проводника. Срок службы вагонов – до 40 лет.

Стоит добавить, что за последние два года АО "Пассажирские перевозки" закупило 318 вагонов ТОО "ЗИКСТО", из которых 241 уже введен в эксплуатацию, включая 30 вагонов, запущенных на маршруте №7/8 Алматы-2 – Саратов. Новые вагоны также курсируют по маршрутам Актобе – Атырау, Павлодар – Туркестан, Кызылорда – Семей, Алматы – Павлодар. С 2025 по 2027 год планируется поэтапная поставка еще 350 вагонов. Первая партия из 100 вагонов поступит уже в текущем году.

До 2030 года в рамках программы модернизации парк планируется обновить полностью.