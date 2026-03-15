В Уйгурском районе Алматинской области стартовала значимая экологическая инициатива под девизом «Проголосуй и посади свое дерево». Акция объединила стремление жителей к выполнению гражданского долга и заботу о родной природе, передает BAQ.KZ.

Основным местом проведения мероприятия стала территория средней школы имени Ж. Кудайбергенова. При активном участии специалистов лесного хозяйства КГУ «Қарадала» здесь было высажено 30 молодых деревьев.

Организаторы отметили, что главная цель акции - формирование у людей новой культуры ответственности. Сочетание участия в государственно значимом событии с посадкой дерева наглядно демонстрирует, как личный вклад каждого человека превращается в общее благо.

Особый акцент был сделан на экологическом просвещении подрастающего поколения. Участники мероприятия с большой ответственностью подошли к процессу, понимая, что за каждым высаженным деревом стоит зеленое будущее их родного края.

Жители района с воодушевлением поддержали идею, отметив, что посадка дерева в такой важный день символизирует рост и процветание страны, ведь забота о будущем начинается с конкретных добрых дел на родной земле.