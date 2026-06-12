Нефтяной регион без работы: Мангистау стал лидером по безработице среди женщин
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Мангистауская область оказалась самым проблемным регионом Казахстана по уровню безработицы. По итогам первого квартала 2026 года без работы здесь оставались 20 тысяч человек, а уровень безработицы достиг 5% при среднереспубликанском показателе 4,5%. Особенно остро проблема затронула женщин.
Если среди мужчин безработица в регионе составляет всего 2%, то среди женщин — 8,4%. Это самый высокий показатель в стране и абсолютный антирекорд среди всех областей Казахстана. Почти половина безработных жителей региона объясняют отсутствие работы ведением домашнего хозяйства или семейными обстоятельствами.
Ещё тысячи человек потеряли работу из-за сокращений либо не смогли трудоустроиться после окончания учёбы. При этом в одном из богатейших нефтегазовых регионов страны наблюдается острый дефицит вакансий. В июне на портале Enbek в Мангистауской области было размещено всего 658 предложений о работе — лишь 1,2% от общего числа вакансий по Казахстану.
Более того, на нефтегазовую отрасль, являющуюся основой экономики региона, пришлось всего 20 вакансий. Эксперты отмечают, что ситуация свидетельствует не только о нехватке рабочих мест, но и о серьёзных барьерах для трудоустройства женщин и молодёжи, несмотря на высокий экономический потенциал региона.
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