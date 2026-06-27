30 случаев рака выявлено в онкоцентрах страны в день открытых дверей
Результаты Единого дня открытых дверей подтвердили высокую эффективность профилактических обследований.
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Во всех онкологических центрах республики состоялся Единый день открытых дверей по профилактике и раннему выявлению онкоурологических заболеваний.
Благодаря своевременной диагностике у участников акции выявлено 30 случаев злокачественных новообразований (включая подозрения на онкологические заболевания), 43 предраковых состояния, а также 287 других заболеваний, требующих дальнейшего наблюдения, дополнительного обследования или лечения.
В этот день жители страны смогли бесплатно получить консультации онкоурологов и профильных специалистов, пройти профилактические осмотры и необходимые диагностические исследования.
По итогам акции консультации специалистов получили 579 человек. Проведено 386 диагностических исследований, в том числе 14 низкодозных компьютерных томографий (НДКТ).
Акция прошла в рамках республиканской информационной кампании, направленной на повышение осведомленности населения о факторах риска, мерах профилактики и важности своевременной диагностики.
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