30 случаев рака выявлено в онкоцентрах страны в день открытых дверей

Во всех онкологических центрах республики состоялся Единый день открытых дверей по профилактике и раннему выявлению онкоурологических заболеваний.

Благодаря своевременной диагностике у участников акции выявлено 30 случаев злокачественных новообразований (включая подозрения на онкологические заболевания), 43 предраковых состояния, а также 287 других заболеваний, требующих дальнейшего наблюдения, дополнительного обследования или лечения.

В этот день жители страны смогли бесплатно получить консультации онкоурологов и профильных специалистов, пройти профилактические осмотры и необходимые диагностические исследования.

По итогам акции консультации специалистов получили 579 человек. Проведено 386 диагностических исследований, в том числе 14 низкодозных компьютерных томографий (НДКТ).

Акция прошла в рамках республиканской информационной кампании, направленной на повышение осведомленности населения о факторах риска, мерах профилактики и важности своевременной диагностики.