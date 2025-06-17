  • 17 Июня, 22:22
  • BAIGENEWS

30 см асфальта и бордюры с ливнёвкой: казахстанец о ремонте дорог в Германии

Дорожник из Казахстана сравнил ремонт дорог в Германии и на родине.

Сегодня, 21:26
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 21:26
Сегодня, 21:26
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Фото: Кадр видео

Казахстанец, работающий в дорожной компании в Германии, поделился видео, на котором показан процесс ремонта дороги в одной из деревень. Несмотря на небольшой масштаб населённого пункта, технология и организация работ производят сильное впечатление, передаёт BAQ.KZ.

По словам автора, толщина нового асфальта на сельской дороге превышает 30 сантиметров. Особое внимание заслуживают бордюры: они не просто отделяют проезжую часть, но и служат элементами ливневой канализации — внутри предусмотрены отверстия для отвода дождевой воды, что предотвращает затопления.

"Нам далеко до них", — прокомментировал мужчина.

Пользователи в комментариях поддержали мнение, отмечая разительный контраст с отечественными реалиями:

  • "Правильно, в Германии деньги не разворовывают. Перечислено на дороги — значит, пойдут на дороги, а не на виллы чиновников".
  • "Там делают один раз и на годы. А у нас каждый год сдирают и снова кладут".
  • "Сначала бы сравнить цену на этот асфальт и наш. Наверняка наш выйдет дороже — и хуже".

Многие комментаторы отмечают, что в Германии дорожные работы ведутся оперативно и, как правило, в часы с низкой загруженностью. В отличие от казахстанской практики, где часто "сдирают асфальт и бросают на недели".

 
 
 
 
 
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Публикация от КАРАГАНДА / KARAGANDA / 09 (@karaganda_vkurse)

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