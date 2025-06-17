Казахстанец, работающий в дорожной компании в Германии, поделился видео, на котором показан процесс ремонта дороги в одной из деревень. Несмотря на небольшой масштаб населённого пункта, технология и организация работ производят сильное впечатление, передаёт BAQ.KZ.

По словам автора, толщина нового асфальта на сельской дороге превышает 30 сантиметров. Особое внимание заслуживают бордюры: они не просто отделяют проезжую часть, но и служат элементами ливневой канализации — внутри предусмотрены отверстия для отвода дождевой воды, что предотвращает затопления.

"Нам далеко до них", — прокомментировал мужчина.

Пользователи в комментариях поддержали мнение, отмечая разительный контраст с отечественными реалиями:

"Правильно, в Германии деньги не разворовывают. Перечислено на дороги — значит, пойдут на дороги, а не на виллы чиновников".

"Там делают один раз и на годы. А у нас каждый год сдирают и снова кладут".

"Сначала бы сравнить цену на этот асфальт и наш. Наверняка наш выйдет дороже — и хуже".

Многие комментаторы отмечают, что в Германии дорожные работы ведутся оперативно и, как правило, в часы с низкой загруженностью. В отличие от казахстанской практики, где часто "сдирают асфальт и бросают на недели".