30 см асфальта и бордюры с ливнёвкой: казахстанец о ремонте дорог в Германии
Дорожник из Казахстана сравнил ремонт дорог в Германии и на родине.
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Казахстанец, работающий в дорожной компании в Германии, поделился видео, на котором показан процесс ремонта дороги в одной из деревень. Несмотря на небольшой масштаб населённого пункта, технология и организация работ производят сильное впечатление, передаёт BAQ.KZ.
По словам автора, толщина нового асфальта на сельской дороге превышает 30 сантиметров. Особое внимание заслуживают бордюры: они не просто отделяют проезжую часть, но и служат элементами ливневой канализации — внутри предусмотрены отверстия для отвода дождевой воды, что предотвращает затопления.
"Нам далеко до них", — прокомментировал мужчина.
Пользователи в комментариях поддержали мнение, отмечая разительный контраст с отечественными реалиями:
- "Правильно, в Германии деньги не разворовывают. Перечислено на дороги — значит, пойдут на дороги, а не на виллы чиновников".
- "Там делают один раз и на годы. А у нас каждый год сдирают и снова кладут".
- "Сначала бы сравнить цену на этот асфальт и наш. Наверняка наш выйдет дороже — и хуже".
Многие комментаторы отмечают, что в Германии дорожные работы ведутся оперативно и, как правило, в часы с низкой загруженностью. В отличие от казахстанской практики, где часто "сдирают асфальт и бросают на недели".
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