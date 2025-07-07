Kozybayev University стал одним из первых университетов в республике, кто начал стратегическое партнерство с одним из престижных американских высших учебных заведений – Университетом Аризоны (UA), передает BAQ.kz. На данный момент в университете действуют 3 двудипломных и 11 совместных образовательных программ по биотехнологии, инклюзивному образованию и IT. Подписано соглашение об открытии еще двух программ в сфере медицины и бизнеса.

Уже в этом году порядка 30 студентов поедут на учебу в США, а на следующий год эти выпускники получат два диплома. Теперь, когда академический процесс налажен, университету важно развивать совместные научные проекты.

Кроме того, при университете построено новое общежитие для студентов на 1200 мест.

Сегодня в Kozybayev University реализуются 25 научных проектов. В том числе совместно с Университетом Аризоны по важным направлениям для нашей страны: обеспечение фермеров высококачественными отечественными семенами (пшеница и рис), а также сохранение биологических видов (тюльпан Грейга, каспийский тюлень) и геномика национальных достояний.