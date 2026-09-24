30 тысяч гектаров земли годами не использовали в Жетысу: участки вернули государству

В области Жетысу государству вернули около 30 тысяч гектаров земли, которую владельцы длительное время не использовали по назначению. Кадастровая стоимость участков составляет 44 млн теңге, передает BAQ.KZ.

Речь идет о землях в Каратальском районе. Прокуратура проверила, как соблюдается земельное законодательство, и выяснила, что ранее выданные участки фактически простаивали.

После вмешательства надзорного органа земли вернули в государственную собственность.

Теперь их смогут снова ввести в хозяйственный оборот и передать гражданам или предпринимателям по установленной процедуре.

В прокуратуре области сообщили, что проверки неиспользуемых земель продолжатся.