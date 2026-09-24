30 тысяч гектаров земли годами не использовали в Жетысу: участки вернули государству
24 Сентября 2026, 12:31
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24 Сентября 2026, 12:3124 Сентября 2026, 12:31
117Фото: prokuratura_karatal
В области Жетысу государству вернули около 30 тысяч гектаров земли, которую владельцы длительное время не использовали по назначению. Кадастровая стоимость участков составляет 44 млн теңге, передает BAQ.KZ.
Речь идет о землях в Каратальском районе. Прокуратура проверила, как соблюдается земельное законодательство, и выяснила, что ранее выданные участки фактически простаивали.
После вмешательства надзорного органа земли вернули в государственную собственность.
Теперь их смогут снова ввести в хозяйственный оборот и передать гражданам или предпринимателям по установленной процедуре.
В прокуратуре области сообщили, что проверки неиспользуемых земель продолжатся.
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