Родственники отравившихся рыбой в Мангистау просят Астану о помощи

Родственники девятилетнего Бекарыса Канатпаева из Мангистау записали видеообращение с просьбой срочно направить в Актау столичных врачей. Ребенок находится в реанимации на ИВЛ с подозрением на ботулизм. По словам близких, вместе с ним в тяжелом состоянии оказались еще несколько человек. Родственники требуют привлечь реаниматологов и инфекционистов из Астаны либо перевезти ребенка санитарной авиацией в медицинский центр республиканского уровня.

Нам сказали, что из Астаны проводится онлайн-консультация. Но мы не согласны на онлайн-формат! Мы просим, чтобы специалисты республиканского уровня лично приехали в Актау или чтобы ребенка срочно транспортировали санитарной авиацией туда, где ему окажут помощь более высокого уровня. Нельзя терять время! — заявляют они.

По словам близких, Бекарыс уже несколько дней находится в больнице, однако его состояние остается тяжелым. Родственники также сообщают, что в медучреждение поступил еще один ребенок — пятилетний — с аналогичными симптомами.

Все началось после семейного застолья в Мунайлинском районе. 17 сентября несколько человек ели домашнюю рыбу холодного копчения, которая, как сообщается, долго хранилась в холодильнике. Уже на следующий день появились первые признаки отравления: тошнота, рвота, сухость в горле, нарушение зрения и глотания, двоение в глазах и спутанность сознания. 19 сентября четырех пострадавших госпитализировали. Трое взрослых находятся в областной многопрофильной больнице, девятилетний Бекарыс — в областной детской больнице.

Все четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Посмотреть в Threads

В управлении здравоохранения Мангистауской области сообщили, что у пациентов есть подозрение на ботулизм. По словам главного внештатного эпидемиолога ведомства Марал Кадыр, им проводят дезинтоксикационную и симптоматическую терапию. Пациентам также уже ввели специфическую противоботулиническую сыворотку.

Родственники настаивают: сейчас им нужны не обещания и не дистанционные консультации, а решение, которое позволит как можно быстрее получить специализированную медицинскую помощь.