30 тысяч педагогов до декабря повысят квалификацию: акцент на инклюзию и ИИ
Министерство просвещения РК продолжает масштабную работу по повышению квалификации педагогов дошкольного, среднего и специального образования. Курсы направлены на развитие предметных и цифровых компетенций, а также на внедрение инклюзивного обучения, передает BAQ.KZ.
По данным ведомства, только в 2024 году в Национальном центре повышения квалификации "Өрлеу" бесплатное обучение прошли свыше 80 тысяч педагогов, из которых почти 58% – учителя сельских школ. С начала текущего года такими курсами охвачено уже более 39 тысяч специалистов.
С сентября по декабрь 2025 года в программах примут участие свыше 30 тысяч педагогов. Обучение затронет учителей начальных классов, общественно-гуманитарных и естественно-математических дисциплин. Отдельные курсы посвящены инклюзивному образованию, лидерству, инновациям и цифровым компетенциям.
В общей сложности реализуется 43 офлайн-курса по 80 часов и два масштабных онлайн-курса. Среди ключевых программ — "Формирование базовых компетенций педагогов, реализующих инклюзивное образование", "Основы финансовой грамотности", "Учебный процесс и ИИ: генеративные модели и искусство промт-инжиниринга", а также курсы для педагогов "Келешек мектептері".
