С июля по август Продкорпорация отправила из северных регионов Казахстана в Туркестанскую область 427 вагонов с пшеницей общим объемом около 30 тыс. тонн. Поставки помогают поддерживать продовольственный баланс южного региона и освобождать элеваторы для нового урожая.

Сколько зерна отправили на юг

За два месяца национальный зерновой оператор направил в Туркестанскую область 427 вагонов с пшеницей.

Всего регион получил около 30 тыс. тонн зерновой продукции с элеваторов Северо-Казахстанской и Акмолинской областей. Основную часть поставок составила пшеница третьего и четвертого классов.

Перераспределение зерна между регионами позволяет поддерживать продовольственный баланс в Туркестанской области, где возможности выращивания пшеницы ограничены климатическими и почвенными условиями.

Зачем вывозят зерно из северных регионов

Отгрузка зерна из северных областей позволяет дополнительно высвободить мощности элеваторов для приема нового урожая.

Ранее министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров поручил обеспечить своевременную подготовку зерноприемной инфраструктуры к уборочной кампании.

Сократятся ли государственные запасы

Сокращение свободных ресурсов Продкорпорации не затрагивает государственный резерв.

На хлебных базах корпорации постоянно хранится 500 тыс. тонн продовольственного зерна. Этот запас предназначен для обеспечения продовольственной безопасности страны.

Кроме того, сформирован постоянно действующий фуражный фонд объемом 200 тыс. тонн. Он используется для поддержки птицеводческих и животноводческих хозяйств, комбикормовых предприятий, а также может быть задействован в случае засухи, чрезвычайных ситуаций и других непредвиденных обстоятельств.

Где хранят зерновые запасы

Зерно размещается на хлебных базах дочернего предприятия Продкорпорации – ТОО «Астық қоймалары», а также на элеваторах партнеров.

Общая емкость хранения этих объектов превышает 8,9 млн тонн.

Кто отвечает за продовольственную безопасность

Государственную политику и основные подходы в сфере продовольственной безопасности определяет Министерство сельского хозяйства.

Продкорпорация как национальный оператор осуществляет закуп, хранение и перераспределение зерна между регионами.

Ежегодно государственный зерновой фонд обновляется за счет закупок у сельхозпроизводителей. После завершения уборочной кампании участники форвардной программы начинают поставлять зерно в государственные ресурсы.

Кроме того, Продкорпорация закупает коммерческое зерно на рынке для пополнения и обновления запасов.