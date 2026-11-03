30 волонтерских инициатив Казахстана получили господдержку

В Астане состоялась пресс-конференция Национальной волонтерской сети (НВС), посвященная итогам реализации грантовых проектов в сфере экологического волонтерства, зооволонтерства и волонтерства в сфере чрезвычайных ситуаций.

Проекты осуществлены при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан. Оператором гранта выступило НАО «Центр поддержки гражданских инициатив».

В рамках конкурса малых грантов поступило 210 заявок со всей страны. По итогам отбора поддержку получили 30 инициатив – по 10 в каждом направлении.

Экологическое волонтерство развивалось в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан», инициированной Главой государства. Среди основных результатов – очистка общественных территорий и водоемов, развитие экологического просвещения и создание школьных эко-клубов. В частности, на побережье озера Алаколь собрано более 23 тонн мусора, а в 13 регионах и городах проведены экологические мероприятия.

В направлении зооволонтерства реализованы инициативы по защите животных, формированию культуры ответственного отношения к домашним питомцам и поддержке приютов. Акция «Помоги птицам зимой» охватила 20 регионов, волонтеры передали более тонны корма для птиц. Кроме того, развиваются цифровые инструменты помощи животным. Так, Telegram-бот «Найди друга» помогает искать новых хозяев для питомцев из приютов.

Волонтерство в сфере чрезвычайных ситуаций было направлено на повышение готовности населения к различным происшествиям и развитие навыков оказания помощи. В рамках единой программы подготовки мобильных волонтерских групп обучение прошли более 2 тысяч человек. Также проведены мероприятия по профилактике несчастных случаев на воде, обучению эвакуации людей с инвалидностью и психологической поддержке сотрудников экстренных служб.

Отдельное внимание уделено обмену международным опытом, в том числе сотрудничеству в сфере волонтерства при чрезвычайных ситуациях и проведению совместных экологических акций с участием волонтеров Казахстана, Азербайджана, Беларуси и России.

В пресс-конференции приняли участие представители государственных органов и общественных организаций.