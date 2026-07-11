30 ж/д вокзалов модернизировали в Казахстане: какие проекты запустили в июле

Одним из ключевых проектов стала модернизация 30 железнодорожных вокзалов по всей стране. В ходе реконструкции обновили кровли, фасады, инженерные сети, а также создали безбарьерную среду с пандусами, лифтами и тактильными дорожками для маломобильных граждан.

Продолжается и ремонт автомобильных дорог. С начала июля в Казахстане уложили асфальт на 120 километрах трасс республиканского значения. В Туркестанской области после ремонта открыли четырехкилометровый участок дороги областного значения «Туркестан – Кентау – Енбекши – Дихан».

В сфере водного хозяйства завершена реконструкция 1,5 километра аварийных участков Большого Алматинского канала имени Динмухамеда Конаева. Это позволит улучшить водоснабжение 33,3 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель.

В Туркестанской области модернизировали 26-километровый канал «Найман», где построили 75 гидротехнических сооружений для сокращения потерь воды. В Западно-Казахстанской области завершены работы на гидротехнических сооружениях Кировского водохранилища, что повысит безопасность пропуска паводковых вод и защиту населенных пунктов.

Продолжается развитие промышленности. В Кентау начал работу завод по производству оптического кабеля Kentau Cable Industries с инвестициями 1,7 млрд тенге. Предприятие сможет выпускать до 33 тысяч километров кабеля в год и обеспечит работой 100 человек.

Также запущен завод ElectroCore, который будет производить металлические шкафы для специальной техники. В проект инвестировали 1,5 млрд тенге, производственная мощность предприятия составит до 12 тысяч единиц продукции в год. Здесь также создано 100 новых рабочих мест.

В Актобе открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий греко-римской и вольной борьбой. Спортивный центр рассчитан на одновременные тренировки до 200 спортсменов.