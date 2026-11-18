300 бойцов, четыре дня соревнований: Петропавловск принимает Кубок Казахстана по кикбоксингу
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С 18 по 21 ноября Петропавловск станет центром казахстанского кикбоксинга. Здесь пройдёт Кубок Республики Казахстан среди взрослых, посвящённый памяти мастера спорта международного класса Азамата Нурпейсова, передаёт BAQ.KZ.
За победу поборются около 300 спортсменов из разных регионов страны. На ринг выйдут представители Астаны, Алматы, Шымкента и областей Казахстана.
Участников ждут поединки в трёх дисциплинах: К-1, фулл-контакт и лоу-кик. Каждая из них отличается правилами и техникой ведения боя, но все требуют от спортсменов выносливости, скорости и точности ударов.
Самые зрелищные поединки
19 ноября начнутся предварительные бои, 20 ноября определятся финалисты, а 21 ноября состоятся решающие встречи за Кубок Казахстана.
Торжественное открытие соревнований запланировано на 19 ноября с 13:00 до 13:30. Финальные поединки пройдут 21 ноября с 10:00 до 17:30, после чего состоится награждение победителей и призёров.
Турнир посвящён памяти Азамата Нурпейсова и объединит спортсменов, тренеров и любителей единоборств.
Для поклонников кикбоксинга это возможность увидеть выступления сильнейших участников из разных уголков страны и поддержать спортсменов в борьбе за Кубок Казахстана.
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