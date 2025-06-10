В Актобе прошел уникальный форум "Я – Алия!", приуроченный к 100-летию Героя Советского Союза Алии Молдагуловой. На мероприятие съехались около 300 женщин и девушек, носящих имя легендарной снайперши, чтобы отдать дань уважения её подвигу и увековечить её память, передает BAQ.KZ.

Имя Алия сегодня остается одним из самых уважаемых в Казахстане — его носят более 70 тысяч женщин, из них почти 4 тысячи — в Актюбинской области. Самой старшей участнице встречи исполнилось 88 лет, а самой младшей — всего 2 месяца. Более того, во время форума, в 07:45 утра, на свет появилась еще одна Алия — об этом торжественно сообщили прямо на сцене.

Форум собрал представительниц самых разных профессий: среди участниц — врачи, учителя, спортсменки и деятели искусства. Каждая из них внесла вклад в развитие общества, продолжая традиции сильных женщин Казахстана.

Организаторы отметили четырех женщин, родившихся в день рождения Алии Молдагуловой, а также тех, кто официально записан как "Илия", но в быту зовется Алия. Лучших участниц наградили почетными грамотами, а "именинницам" вручили букеты цветов.

Перед началом форума участницы возложили цветы к памятнику Алии Молдагуловой, почтили её память и героизм, оставив яркий пример подрастающему поколению.