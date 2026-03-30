Наркоперевозчиков с грузом на $3 млн задержали в области Улытау
Сегодня 2026, 08:42
170Фото: Polisia.kz
В области Улытау сотрудники по противодействию наркопреступности пресекли крупный канал поставки наркотиков из южных регионов страны, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Во время оперативных мероприятий на трассе Жезказган – Караганда задержаны пять человек, причастных к перевозке запрещённых веществ. По данным полиции, они сопровождали груз, обеспечивали прикрытие и координировали маршрут.
При осмотре автомобиля правоохранители обнаружили 13 пакетов с марихуаной общим весом более 300 килограммов.
По предварительной информации, это может составлять до миллиона разовых доз. Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков на «чёрном» рынке достигает 3 миллионов долларов США.
Все подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.
