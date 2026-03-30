В области Улытау сотрудники по противодействию наркопреступности пресекли крупный канал поставки наркотиков из южных регионов страны, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Во время оперативных мероприятий на трассе Жезказган – Караганда задержаны пять человек, причастных к перевозке запрещённых веществ. По данным полиции, они сопровождали груз, обеспечивали прикрытие и координировали маршрут.

При осмотре автомобиля правоохранители обнаружили 13 пакетов с марихуаной общим весом более 300 килограммов.

По предварительной информации, это может составлять до миллиона разовых доз. Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков на «чёрном» рынке достигает 3 миллионов долларов США.

Все подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.