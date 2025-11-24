В областном центре стартовал международный инвестиционный форум TURKISTAN INVESTMENT AND TOURISM FORUM–2025, собравший около 300 отечественных и зарубежных компаний, а также представителей государственных органов и бизнеса. Цель форума — продвижение инвестиционного и туристического потенциала региона, диверсификация экономики и укрепление международных деловых связей, передаёт BAQ.KZ.

В рамках мероприятия была организована выставка, где инвесторам представили изделия прикладного искусства, объекты туризма и сельскохозяйственную продукцию региона. Также продемонстрирован ряд перспективных инвестиционных проектов, реализуемых на территории области.

На пленарном заседании "Туркестан – драйвер нового инвестиционного цикла Казахстана" выступили представители госорганов, бизнеса и международных организаций. Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров подчеркнул растущую значимость региона на инвестиционной карте Казахстана.

"Сегодняшний форум — важная площадка для реализации новых инициатив и проектов. В мероприятии участвуют около 200 иностранных компаний и более 100 крупных казахстанских предприятий. Потенциал Туркестанской области очень высок — здесь имеются большие возможности для развития сельского хозяйства, промышленности, туризма и других сфер. В регионе созданы индустриальные зоны с готовой инфраструктурой и условиями для инвесторов. Призываю к созданию совместных проектов на наших площадках", — отметил глава региона.

Он также подчеркнул активное сотрудничество с Китаем: за последние 20 лет объем инвестиций из КНР составил 27 млрд долларов, а на территории области уже реализованы семь проектов с участием китайского капитала на сумму $165,5 млн.

Модератором делового собрания выступил заместитель председателя президиума Национальной конфедерации работодателей "Парыз" Тимур Накыпбеков.

Среди участников — руководитель секретариата Общества дружбы провинции Шэньси Бан Хуэй, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Казахстане Хань Чуньлинь, президент компании Souths Oil Серикжан Сейтжанов, представители бизнеса Казахстана и Китая.

Спикеры обсудили развитие деловых связей, повышение инвестиционной привлекательности региона и расширение международного сотрудничества. Параллельно проходят переговоры в форматах G2B и B2B, панельные дискуссии и презентации региональных проектов.

В ходе форума планируется подписание меморандумов между акиматом Туркестанской области и ведущими мировыми компаниями по реализации совместных инвестпроектов.

С начала года в регионе проведено более 90 встреч с зарубежными компаниями и организованы официальные визиты в Китай, Иран и Узбекистан. По итогам 10 месяцев в основной капитал области привлечено 1 178,4 млрд тенге инвестиций, в том числе $543,5 млн иностранных. Сформирован пул из 111 проектов на 2025–2028 годы, реализация которых позволит создать 23 915 рабочих мест.