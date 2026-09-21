Директора ТОО подозревают в хищении 300 млн тенге по программе «Кең Дала 2»

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области проводится расследование по факту возможного хищения кредитных средств, выделенных на проведение весенне-полевых и уборочных работ в рамках программы «Кең Дала 2».

Как сообщили в АФМ, в мае 2025 года между филиалом АО «Аграрная кредитная корпорация» и ТОО «Рашан» был заключен договор займа на пополнение оборотных средств. Гарантом исполнения обязательств по договору выступило АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

Согласно условиям договора, на счет ТОО «Рашан» были перечислены заемные средства в размере 300 млн тенге.

Куда направили средства

По данным следствия, впоследствии полученные средства были распределены между двумя ТОО под видом оплаты расходов на проведение посевной кампании.

В частности, около 148 млн тенге были перечислены якобы на приобретение семян. Еще 152 млн тенге направили на аренду сельскохозяйственной техники, включая расходы на горюче-смазочные материалы и заработную плату.

Вместе с тем, как установило следствие, фактически семена не приобретались, сельскохозяйственная техника не арендовалась, а посев сельскохозяйственных культур на заявленных земельных участках не проводился.

Что известно о подозреваемом

Директор ТОО «Рашан» признан подозреваемым по уголовному делу.

С санкции суда на его активы наложен арест.

Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК в интересах следствия разглашению не подлежит.