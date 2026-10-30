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  • 300 млн тенге направят на посадку 3 миллионов сеянцев сосны в Казахстане

300 млн тенге направят на посадку 3 миллионов сеянцев сосны в Казахстане

30 Октября 2026, 16:25
АВТОР
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МЭПР РК 30 Октября 2026, 16:25
30 Октября 2026, 16:25
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Фото: МЭПР РК

В Казахстане продолжается реализация мероприятий по восстановлению лесного фонда и увеличению площади лесных насаждений. В рамках очередного экологического проекта планируется высадить 3 миллиона сеянцев сосны обыкновенной с открытой корневой системой.

Проект реализуется в рамках договора с АО «Самұрық-Қазына». На его осуществление предусмотрено финансирование в размере 300 млн тенге.

Основная задача инициативы — восстановление лесных экосистем, расширение площади лесных насаждений и сохранение природного биоразнообразия.

Масштабная посадка сеянцев станет важным шагом в формировании новых лесных массивов, повышении экологической устойчивости и создании благоприятных условий для сохранения природного богатства Казахстана.

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